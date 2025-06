Roma celebra i Santi Pietro e Paolo 2025 | gli eventi in programma

Roma celebra i santi Pietro e Paolo 2025: un’occasione unica per immergersi nella storia, nella fede e nelle tradizioni della Capitale. La festività, prevista per domenica 29 giugno, trasformerà la città in un palcoscenico di spiritualità e cultura, con eventi che celebrano i patroni e il cuore pulsante di una città ricca di secoli di storia. La solennità sarà l’ennesima dimostrazione di come Roma viva e respiri la sua identità millenaria, un evento da non perdere.

La Capitale si prepara a vivere una delle sue festività più sentite e spettacolari: la Festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città e pilastri della nuova Roma cristiana. Domenica 29 giugno 2025, Roma si trasformerà in un palcoscenico di spiritualità, storia e bellezza, attraverso una serie di iniziative che uniscono celebrazioni religiose, eventi culturali e tradizioni secolari, raccontando una storia millenaria. La solennità sarà anticipata, come da tradizione, dalla suggestiva veglia di preghiera che si terrà nella Basilica di San Pietro la sera di sabato 28 giugno, a partire dalle ore 21. 🔗 Leggi su Funweek.it

Domani, #29giugno, è la festa dei Santi Pietro e Paolo. Ripercorriamo, attraverso alcune riflessioni dei Pontefici, il legame di questi due principi della fede con Roma. Vai su X

#Eventi | #29giugno | San Pietro e Paolo Domenica 29 giugno, per i festeggiamenti in onore dei Patroni di #Roma, Santi Pietro e Paolo, in Via Ostiense, si svolgeranno la tradizionale fiera locale e la processione religiosa della "Catena di San Paolo", con Vai su Facebook

