Roma boccheggia | la mappa del calore svela i quartieri più roventi e quelli più vivibili

rompendo il silenzio dei dati satellitari, svela le aree più calde e le zone ancora vivibili di Roma. Un quadro inquietante che ci invita a riflettere sul nostro futuro e sulla necessità di interventi concreti per proteggere la nostra città dal crescente surriscaldamento. È il momento di agire prima che il caldo diventi un elemento insostenibile: la salute e il benessere delle prossime generazioni dipendono da questo.

Estate dopo estate, Roma brucia sempre di più. E non si tratta di un’impressione o del solito refrain da bar: la Capitale sta attraversando una trasformazione climatica lenta ma inesorabile, in cui il caldo non è più un ospite di passaggio ma un inquilino stabile. A dirlo non sono i cittadini stremati dalle notti tropicali, ma i satelliti. E soprattutto lo studio di Legambiente Lazio, in collaborazione con l’ Università La Sapienza, che ha scandagliato le superfici urbane della città per capire quanto e dove si surriscaldi davvero il suolo. Aree industriali come forni: picchi da deserto. Tra il 2014 e il 2024, l’asfalto e le coperture artificiali hanno trasformato alcune zone di Roma in veri e propri forni urbani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it