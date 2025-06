Roma Anjorin sfuma | il Torino chiude l’affare

Obiettivo ambizioso, la Roma sta per fare il grande salto: Anjorin sfuma e il Torino chiude l'affare, segnando un importante tassello nel calciomercato. Con i rumors che infiammano l’ambiente e le strategie in fase di definizione, i giallorossi si preparano a una stagione all’insegna della rinascita, puntando in alto sia in Serie A che in Europa League. L’augurio è che questa campagna porti entusiasmo e successi duraturi. Per raggiungere questo traguardo, ogni mossa conta.

Il calciomercato sta per cominciare ufficialmente ed ogni club si prepara ad operare di fino. Tra questi la Roma, desiderosa di costruire una rosa in grado di giocarsela sia in Serie A che in Europa League. I giallorossi si trovano di fronte all'inizio di un'era che potrebbe dare entusiasmo all'ambiente. Gian Piero Gasperini spera di riportare la squadra in zona Champions League, competizione che manca da ben 6 anni. Per raggiungere questo traguardo, sarĂ  fondamentale aggiungere all'organico elementi di spessore, pronti a fare la differenza se chiamati in causa. Il direttore sportivo Frederic Massara si starebbe focalizzando sulla mediana, per trovare il degno sostituto di un Leandro Paredes prossimo all'addio.

Svuota tutto Empoli, la Roma ne approfitta? Goglichidze e Anjorin nel mirino - un nuovo futuro e nuove sfide. Con l’Empoli pronto a svuotare il budget, la Roma ha una ghiotta occasione per rinforzare la propria rosa, soprattutto puntando su talenti come Goglichidze e Anjorin.

Calciomercato Roma, sfuma Anjorin: accordo col Torino per 5 milioni - Nelle ultime settimane sul taccuino, prima di Ghisolfi e poi di Massara , era finito anche Tino Anjorin : l'ex Chelsea aveva dec ... Si legge su msn.com

Anjorin al Torino: all’Empoli 5 milioni. Le news di calciomercato - L’accordo tra i club è stato raggiunto nella giornata di venerdì: il centrocampista inglese classe 2001 passerà dall’Empoli in granata per 5 milioni di euro con il Chelsea che vanta il 40% sulla ... Segnala sport.sky.it