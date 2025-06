Roma Angelino resta alla porta | il Girona entra in corsa

Roma Angelino resta alla porta, il Girona entra in corsa: il capitolo plusvalenze si infiamma. La società giallorossa si prepara a un’estate cruciale, con il 30 giugno alle porte e l’obiettivo di incassare 13 milioni di euro per rispettare il Fair Play Finanziario. La scelta di cedere un elemento importante potrebbe rivelarsi determinante per il futuro della rosa. Dopo un’attenta riflessione, la dirigenza avrebbe individuato il...

Il capitolo plusvalenze rimane il tema caldo di questi ultimi giorni in casa Roma. Già, perché entro il 30 giugno – vigilia dell'apertura del calciomercato estivo – i giallorossi dovranno incassare i 13 milioni di euro per i paletti del Fair Play Finanziario. Per questo motivo, servirà compiere un sacrificio, cedendo un elemento importante che garantisca un gruzzoletto notevole. Dopo un'attenta riflessione, la dirigenza avrebbe individuato il pezzo pregiato da vendere. Stiamo parlando di Angelino, reduce da una delle migliori stagioni della sua carriera in cui ha dimostrato di essere uno degli esterni più completi in circolazione.

Roma e le plusvalenze, Angelino può rimanere: N’Dicka sacrificato? - Roma si prepara a un cruciale equilibrio tra plusvalenze e investimenti, con Angelino e Pu24/7 in bilico per il futuro.

Resta viva la pista che porta Angelino all'Al-Hilal. Le parti si riaggiorneranno dopo il Mondiale per Club Voi sareste disposti a lasciarlo partire? https://tinyurl.com/yz9pjhpu Vai su Facebook

L’errore di Angelino in Lecce-Roma è senza senso: sbaglia un incredibile gol a porta vuota; Calciomercato Roma, resta viva la pista Angeliño-Al Hilal: le parti si riaggiorneranno dopo il Mondiale del Club; Lazio, l'Al-Hilal torna alla carica per Tavares.

Roma, salta la cessione di Angelino all'Al Hilal. Per Shomurodov c'è anche il Rennes - In uscita anche Abraham: il Besiktas si è fatto sotto per il dopo Immobile. Secondo gazzetta.it

La Roma pronta a cedere Angelino per rispettare i vincoli finanziari con l’Uefa - La Roma deve cedere Angelino per rispettare il Settlement Agreement UEFA e cerca un sostituto tra Maxim De Cuyper e Nicolas Tagliafico, con offerte dal mercato saudita in arrivo. Riporta gaeta.it