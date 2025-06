Roma Angelino non si ferma | lo spagnolo si allena in vacanza

Roma Angelino non si ferma: lo spagnolo si allena in vacanza, pronto a dare il massimo per la prossima stagione. Con un nuovo ciclo alle porte, i giallorossi puntano a rinforzarsi e a riscrivere le loro ambizioni. La rivoluzione societaria e l'arrivo di Gasperini alla guida rappresentano un cambio di passo deciso. Ora, tutto è pronto: Roma vuole tornare protagonista, e il futuro si scrive con determinazione e passione.

La prossima stagione sarĂ la prima di un nuovo ciclo per la Roma. GiĂ , perchĂ© i giallorossi hanno cambiato radicalmente il loro organigramma societario, oltre all'allenatore. Gian Piero Gasperini sostituirĂ Claudio Ranieri in panchina, con la speranza di dimostrare di essere un tecnico completo anche ad alti livelli. Il coach di Grugliasco avrĂ bisogno di una rosa completa in ogni reparto, per potersela giocare sia in Europa League che in Serie A. Sono tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Frederic Massara, che dovrebbe prima però cedere quegli elementi che consentirebbero alla societĂ di sistemare il capitolo Fair Play Finanziario.

