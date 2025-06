Roma 32 mila cuori giallorossi | è già record abbonamenti

L'estate giallorossa si anima non solo con le voci di mercato, ma anche con numeri sorprendenti: 32.000 abbonamenti già rinnovati, un record che supera il 2023. Dopo qualche esitazione tecnica, la campagna sta volando, alimentando l’entusiasmo dei tifosi di Trigoria. La passione non si ferma e il cuore giallorosso batte forte come mai prima. E a pochi giorni dalla chiusura, il futuro promette ancora grandi emozioni...

Non c’è solo il mercato a far sognare il popolo giallorosso in questa lunga estate. A parlare è anche il dato, concreto e in netta crescita, della campagna abbonamenti, che sta registrando numeri importanti già nella prima fase. Dopo i problemi tecnici che avevano rallentato l’avvio, la macchina si è rimessa in moto e ora va spedita. E a Trigoria si sorride. Già 32.000 tessere rinnovate: battuto il dato 2023. A pochi giorni dalla chiusura della Fase 1, la Roma ha già registrato 32.000 abbonamenti confermati, superando i 31.600 della scorsa stagione. Un risultato che certifica il legame fortissimo tra la squadra e la sua gente, ma anche l’effetto immediato della rivoluzione tecnica appena avviata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, 32 mila cuori giallorossi: è già record abbonamenti

