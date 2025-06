Robur la fine di un’epoca Accordo con la Vigor nasce la VR Macerata

Una nuova era sta per cominciare nel mondo del calcio giovanile a Macerata: con l’accordo tra Robur e Vigor, nasce la VR Macerata, segnando la fine di un’epoca e l’inizio di un progetto rinnovato. La tradizione si consolida, ma in una veste più snella, pronta a offrire opportunità ancora più coinvolgenti ai giovani talenti. È un passo importante verso il futuro, che promette emozioni e crescita per tutti i piccoli calciatori.

Continuerà a esserci la Robur Macerata, ma in una veste molto più ridotta dell’attuale: è quanto emerso durante un incontro con i genitori dei piccoli calciatori e per molti di loro la prossima stagione potrebbero aprirsi le porte della Vigor Macerata, che cambierà nome in VR Macerata ("V" per Vigor e "R" per Robur). La Robur Macerata – legata ai Salesiani – continuerebbe a coltivare le formazioni Piccoli amici (bambini dai 5 ai 6 anni) e Primi calci (7-8 anni), proseguendo così la tradizione iniziata nel 1905 e che ha visto nelle sue fila alcuni calciatori blasonati, per esempio Pino Brizi, Alessandro Porro e tanti altri ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Robur, la fine di un’epoca. Accordo con la Vigor, nasce la "VR Macerata"

