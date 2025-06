Robur | c’è attesa per i colpi ‘pesanti’ Il primo acquisto sarà l’esterno Ciofi

Il Siena FC si prepara a un nuovo capitolo, con investimenti significativi e una rinnovata strategia di rilancio per la stagione 2025/26. Mentre cresce l’attesa tra tifosi e addetti ai lavori, si susseguono dubbi e curiosità su questa rivoluzione in campo e fuori. La società , guidata dal DS Guerri e dall’esperto Englund, punta a riscrivere le sorti bianconere, ma il vero banco di prova sarà vedere se questa audace svolta porterà i risultati sperati.

Cresce la curiosità e, da parte di alcuni, un po’ di perplessità , intorno al nuovo Siena Fc versione 202526. La società bianconera, col ds Guerri e il responsabile tecnico dei soci svedesi Englund in prima persona visto il trasloco di Farina al settore giovanile, sta sostanzialmente stravolgendo la rosa dello scorso anno in preda ad una legittima ma forse in parte eccessiva voglia di cambiare tutto e ripartire da capo. Il tutto avrebbe pure un senso se ci fossero finanze tali da prendere in blocco corposi ‘pezzi’ di formazioni che hanno appena vinto la serie D in modo da tentare di replicare (come fu fatto nel 201415 con la Pistoiese di Morgia) un team vincente nell’immediato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Robur: c’è attesa per i colpi ‘pesanti’. Il primo acquisto sarà l’esterno Ciofi

Robur: c'è attesa per i colpi 'pesanti'. Il primo acquisto sarà l'esterno Ciofi

