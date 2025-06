Roberto Mancini a Sky | Il Mondiale per Club mi piace ecco cosa penso di Inter e Juventus

Roberto Mancini, grande protagonista nel panorama calcistico italiano, ha condiviso le sue impressioni sul Mondiale per Club in corso, un evento che sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Intercettato da Sky Sport durante la Illumia Padel Cup, l’ex CT ha commentato anche su Inter e Juventus, le uniche italiane presenti nel torneo. Ecco cosa pensa di questa competizione e delle squadre nostrane. MONDIALE PER CLUB – «Ho visto ...

