Rivive l’incubo in sella allo scooter Investita dall’auto come tre anni fa

Rivivere l’incubo del 2022, questa volta in sella allo scooter, mentre attraversa ancora una volta un momento di paura e insicurezza. La stessa donna di Cesenatico, Barbara, 53 anni, che tre anni fa fu vittima di un grave incidente, questa volta può sorridere: il destino le ha riservato un finale diverso, meno drammatico. La sua storia ci ricorda quanto la vita può cambiare in un attimo e l’importanza di prudenza e speranza.

Una tragica fatalità si è accanita contro una donna di Cesenatico, ma per fortuna questa volte c’è un finale non grave. Si tratta di Barbara, 53enne che tre anni fa, il 26 giugno 2022, mentre viaggiava in sella ad uno scooter, era stata investita da un’ auto. Nello scontro aveva riportato gravi ferite, tanto che i sanitari furono costretti ad amputargli una gamba per salvargli la vita. Ieri, a distanza di tre anni, Barbara stava viaggiando ancora una volta in sella a uno scooter e, nei pressi della rotonda di Capannaguzzo, è stata nuovamente investita da un’auto che non avrebbe rispettato la precedenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rivive l’incubo in sella allo scooter. Investita dall’auto come tre anni fa

