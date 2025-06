Riunione operativa in Prefettura sulle modalità di accesso alle zone sommitali dell' Etna

Una riunione operativa presso la Prefettura di Catania ha riunito istituzioni e stakeholders per discutere le modalità di accesso alle zone più alte dell’Etna. Un passo fondamentale per garantire sicurezza, tutela ambientale e fruibilità responsabile del vulcano. L’obiettivo è definire strategie condivise che rispettino il patrimonio naturale e le esigenze dei visitatori, promuovendo un equilibrio sostenibile tra tutela e turismo.

Si è tenuta, presso il salone di rappresentanza della Prefettura di Catania, una riunione convocata e presieduta dal Prefetto Pietro Signoriello, d’intesa con il dipartimento regionale della Protezione civile di Palermo, finalizzata all’esame delle modalità di fruizione delle zone sommitali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

