Il ritorno di “Wizards Beyond Waverly Place” promette di incantare ancora una volta i fan con avventure magiche piene di sorprese e nuovi personaggi. Dopo il successo della prima stagione, la serie si prepara a conquistare il pubblico nell’autunno 2025, portando Justin Russo – interpretato da David Henrie – nel ruolo di mentore per i giovani maghi, tra cui la talentuosa figlia Billie. Prepariamoci a vivere un nuovo capitolo di magia e mistero.

ritorno di “wizards beyond waverly place”: anticipazioni sulla seconda stagione. La serie televisiva “Wizards Beyond Waverly Place”, sequel del celebre show Disney “Wizards of Waverly Place”, si prepara a tornare con una seconda stagione prevista per l’autunno 2025. La nuova produzione continuerà a seguire le vicende di Justin Russo, interpretato da David Henrie, che ora si dedica all’addestramento di giovani maghi, tra cui la figlia Billie, interpretata da Janice LeAnn Brown. La narrazione si focalizza anche sull’evoluzione dei figli di Justin, con poteri latenti recentemente risvegliati. partecipazione e ritorno dell’attrice originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ritorno magico della star di wizards of waverly place nella stagione 2 del revival disney

