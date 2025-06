Ritorno clamoroso in Serie A per l’eroe di Euro2020 | fumata bianca ad un passo

Siamo solamente a fine ottobre, e già il ritorno clamoroso di un eroe di Euro 2020 nel nostro campionato scuote gli equilibri del calcio italiano. La trattativa, avvolta da un’aura di sorpresa, sembra prossima alla conclusione, regalando un sorriso agli appassionati e un’ulteriore sfida alle squadre in corsa. Con tante incognite e una favorita stabile, il prossimo campionato promette emozioni senza precedenti, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Un eroe del cammino trionfale dell'Italia agli Europei 2020 torna nel nostro campionato. Trattativa a sorpresa ma che è destinata ad andare in porto a stretto giro. L'ordine ai nastri di partenza è più incerto che mai, nel campionato che verrà. Tante incognite per ciascuna squadra, sebbene ce ne sia una, la proprietaria del trono, che può vantare di altrettante certezze che la candidano a favorita anche per il 20252026. Siamo solamente a fine giugno, il calciomercato deve ancora ufficialmente iniziare ma il Napoli è partita a spron battuto già dai giorni successivi alla vittoria dello scudetto, con De Bruyne già arrivato alla corte di ADL, prossima meta anche per Noa Lang e, presumibilmente, per altri talenti come Ndoye e via dicendo.