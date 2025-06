Rita Pavone compie 80 anni! Ma se conserva ancora il lettino dell’infanzia e la Jaguar rosa che si regalò diventata maggiorenne è tutt’altro che ripiegata sul passato E a noi svela il segreto della sua vitalità

A 80 anni, Rita Pavone conserva ancora il lettino dell’infanzia e la Jaguar rosa con cui divenne maggiorenne, svelando il segreto della sua eterna vitalità. Questa icona musicale, che ha sfidato le categorie tradizionali, rappresenta l’emblema di una generazione e un mito senza tempo. La sua capacità di reinventarsi mantiene vivo il suo fascino, dimostrando che la vera giovinezza è uno stato d’animo che non conosce età.

«C 'era, in questa ragazzina, una sorta di appello non riducibile alle categorie consuete. Appariva come la prima diva della canzone che non fosse donna, ma non era neppure bambina. Emblema di una generazione, è diventata Norma Ideale e si è stabilizzata come Mito». Rita Pavone aveva 19 anni, era arrivata sulle scene appena da due e già si meritava quest'analisi di Umberto Eco in Apocalittici e integrati. Comunicazioni di massa e teoria della cultura di massa. Ora che di anni ne sta per compiere 80 (il 23 agosto) avrebbe ancora materiale da offrire al grande semiologo: lungi dalla pensione, a febbraio ha debuttato come scrittrice con i racconti Gemma e le altre (La nave di Teseo) ed è in tour con un format per lei inedito, il dialogo-concerto Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.