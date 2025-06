Rita Dalla Chiesa contro ‘Affari Tuoi’ | il cane Gennarino diventa un caso

La polemica esplode intorno a Gennarino, il cane protagonista di Affari Tuoi, sollevando un acceso dibattito sulla sensibilità animale e la televisione. Rita Dalla Chiesa, parlamentare e volto noto, denuncia l’uso del jack russell, chiamato affettuosamente Gennarino, come mero intrattenimento. La questione ha acceso le passioni: è giusto sfruttare gli animali per uno show? Scopri di più e resta aggiornato con DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La protesta per l’utilizzo del cane Gennarino nel programma condotto da Stefano De Martino. Rita Dalla Chiesa, parlamentare e vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, non ha nascosto la propria indignazione per la presenza fissa di Gennarino, il jack russell che compare quotidianamente nella trasmissione Affari Tuoi. Il cane, il cui vero nome è Seven, entra in scena ogni volta che viene aperto il pacco a lui dedicato, diventando parte integrante del gioco televisivo. “Una modalità superata”: il dissenso della parlamentare. La Dalla Chiesa, che ha anche la responsabilità del Dipartimento benessere animale, ha rilasciato una dichiarazione netta: “È deludente vedere animali chiaramente addestrati usati nei programmi del servizio pubblico”, ha affermato, sottolineando come questa scelta sia in contrasto con la crescente sensibilità collettiva sul tema del benessere animale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rita Dalla Chiesa contro ‘Affari Tuoi’: il cane Gennarino diventa un caso

In questa notizia si parla di: rita - chiesa - cane - gennarino

Santa Rita: al via la novena nella chiesa del centro storico, petali di rosa benedetti per i fedeli - Inizia oggi la novena dedicata a Santa Rita presso la chiesetta del centro storico di Salerno. Fino al 22 maggio, i fedeli potranno partecipare alle celebrazioni quotidiane alle 10.

Rita Dalla Chiesa critica #AffariTuoi e De Martino per la presenza del cane Gennarino: “Messaggio diseducativo” Vai su X

Rita dalla Chiesa chiede che Gennarino non faccia più parte di Affari tuoi, che ne pensate? Ecco il motivo https://www.ultimenotizieflash.com/cinema/news-spettacolo/rita-dalla-chiesa-contro-luso-di-gennarino-ad-affari-tuoi Vai su Facebook

“Sbagliato usare il cane Gennarino”, Rita Dalla Chiesa contro la Rai e “Affari Tuoi”; “No al cane Gennarino di Affari Tuoi”, Rita Dalla Chiesa contro la Rai; Rita Dalla Chiesa contro la Rai per il cane Gennarino in Affari Tuoi: «Messaggio diseducativo, ci ripensino».

Rita Dalla Chiesa contro Affari tuoi e la Rai per Gennarino: “Inaccettabile, rispettate la dignità del cane” - La parlamentare ha espresso il suo dissenso nei confronti dell'uso degli animali come "strumento di intrattenimento piegato a logiche economiche e ... fanpage.it scrive

In una nota Rita Dalla Chiesa critica Affari Tuoi e Stefano De Martino per la presenza del cane Gennarino in trasmissione - In una nota Rita Dalla Chiesa critica Affari Tuoi e Stefano De Martino per la presenza del cane Gennarino in trasmissione ... Scrive novella2000.it