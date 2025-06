RISULTATI | WWE Night of Champions 2025

Preparatevi a vivere un evento imperdibile: WWE Night of Champions 2025 ci regala emozioni forti con sei incontri mozzafiato, tra cui il tanto atteso duello tra John Cena e CM Punk per l’assoluto titolo mondiale. Questo sabato 28 giugno, Riyadh si trasforma nel palcoscenico di battaglie epiche che terranno il mondo con il fiato sospeso. Non perdete questa serata di pura adrenalina, disponibile in esclusiva su Netflix e Peacock—l’azione sta per cominciare!

Il WWE Night of Champions 2025 si svolge questo sabato 28 giugno dalla città di Riyadh, Arabia Saudita, con sei match in programma per questa edizione. L’evento va in onda alle 19:00 italiane in esclusiva su Netflix a livello internazionale e su Peacock negli Stati Uniti. John Cena vs CM Punk per il titolo indiscusso WWE Il match principale vede il campione indiscusso WWE John Cena difendere la cintura contro CM Punk. Il self-proclaimed “Last Real Champion” ha promesso di rovinare il wrestling portando via il titolo quando se ne andrà, ricordando quando Punk conquistò il WWE Championship nel 2011. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE Night of Champions 2025

