Risultati Mondiale per Club LIVE | Palmeiras avanti ai supplementari contro il Botafogo

Il Mondiale per Club infiamma l’America con emozioni da non perdere: il Palmeiras si guadagna la vittoria ai supplementari contro il Botafogo, regalando momenti di pura suspense. La competizione si fa sempre più avvincente, mentre la Juventus segue con attenzione il suo percorso nel girone G. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti sui risultati e le classifiche aggiornate, perché in questa fase ogni dettaglio può fare la differenza.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea Domenica 29 giugno, ore 18.00 – PSG vs Inter Miami Domenica 29 giugno, ore 22.

