Risultati Mondiale per Club LIVE | James sorprende Trubin Chelsea meritatamente avanti con il Benfica PARTITA SOSPESA per maltempo

Il Mondiale per Club è entrato nel vivo con sfide emozionanti e sorprese inattese. James sorprende Trubin, mentre il Chelsea si prende meritatamente la testa contro il Benfica, in attesa di sviluppi futuri. La partita sospesa a causa del maltempo ha aggiunto suspense all’evento, che vede protagonisti club da tutto il mondo. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti live e il percorso della Juventus in questa competizione internazionale cruciale, perché ogni dettaglio conta.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 0-1 LIVE (64? James) Domenica 29 giugno, ore 18.00 – PSG vs Inter Miami Domenica 29 giugno, ore 22. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: James sorprende Trubin, Chelsea meritatamente avanti con il Benfica. PARTITA SOSPESA per maltempo

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

FIFA Club World Cup Nel segno di Leo Messi, l'Inter Miami CF rimonta lo svantaggio dal Porto e ottiene la prima vittoria al mondiale per club. Vantaggio nel primo tempo i lusitani con Samu su rigore. Subito nei primi istanti della ripresa Segovia riporta la partit Vai su Facebook

Benfica-Chelsea 0-1, il risultato LIVE; Mondiale per Club, ufficiale: la FIFA esclude il Club Leon di James Rodriguez. Chi può essere ripescato; Il Club León di James Rodriguez escluso dal Mondiale per club: i motivi.

Mondiale club: allerta meteo, Benfica-Chelsea sospesa al 41' st - E' stata interrotta per avverse condizioni meteo, a quattro minuti dal 90', la partita tra Benfica e Chelsea in corso ...

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICA/ Goleada tra Juve e City! Diretta gol live score (26 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: ultima giornata nei gironi, focus su Juventus Manchester City mentre rischia il Real Madrid.