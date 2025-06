Risultati Mondiale per Club LIVE | finiti i tempi regolamentari! Per Palmeiras Botafogo servono i supplementari

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide in America e la Juventus protagonista nel girone G. Dopo i tempi regolamentari, Palmeiras e Botafogo si preparano ai supplementari, mentre i tifosi attendono aggiornamenti su risultati e classifiche aggiornate. Rimanete con noi per scoprire tutte le ultime notizie e il percorso delle squadre in questa competizione internazionale che promette emozioni senza fine. E ora, scopriamo cosa sta succedendo sul campo.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: finiti i tempi regolamentari! Per Palmeiras Botafogo servono i supplementari

Termina la fase a gironi del Mondiale per Club in casa Juventus: quanto hanno guadagnato i bianconeri? Tra quota partecipazione, risultati ai gironi (2 vittorie e 1 sconfitta) e passaggio del turno, la squadra di Torino ha fin qui incassato ben 27.6 milioni U Vai su Facebook

Ottavi, quarti, semifinale e finale del Mondiale per Club, cosa succede al 90' in caso di parità: supplementari o rigori? Il regolamento; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: passa il Psg, fuori l'Atletico; Risultati Calcio · Mondiale per club 2025: tutte le partite in diretta.

