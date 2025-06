Risultati Mondiale per Club LIVE | finisce il primo tempo del primo ottavo tutto brasiliano tra Palmeiras e Botafogo!

Il primo tempo dell’affascinante sfida brasiliana tra Palmeiras e Botafogo si conclude con un punteggio ancora aperto, mentre i riflettori si accendono sui più emozionanti risultati del Mondiale per Club in America. La competizione entra nel vivo, e la Juventus segue con attenzione il proprio percorso nel girone G. Restate sintonizzati: gli aggiornamenti live vi terranno sempre un passo avanti su tutte le dinamiche di questa avvincente manifestazione.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: finisce il primo tempo del primo ottavo tutto brasiliano tra Palmeiras e Botafogo!

In questa notizia si parla di: primo - mondiale - club - risultati

Carlo Ancelotti, primo straniero della Seleção con contratto da 9,5 milioni e ambizione Mondiale - L'arrivo di Carlo Ancelotti come primo allenatore straniero della Seleção, con un contratto da 95 milioni, segna una svolta storica per il calcio brasiliano.

I risultati delle due partite della notte al Mondiale per Club! : Il Flamengo pareggia con i Los Angeles e chiude il girone al primo posto. : Il Chelsea vince contro i tunisini dell'Esperance e avanza agli ottavi come seconda. Vai su Facebook

Il City ne fa sei all'Al-Ain, con la Juve agli ottavi: sfida a Guardiola per il primo posto con due risultati su tre #mondialeperclub Vai su X

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vincono Real Madrid e Al Hilal; Mondiale per club 2025, il calendario con tutte le partite, i risultati e le classifiche: tris Real e ora c'è la Juve, anche Inzaghi agli ottavi; Juve prima o seconda del girone al Mondiale per Club, cosa serve contro il City e l'avversaria agli ottavi.

Risultati Mondiale per Club 2025/ Diretta gol live score ottavi di finale (oggi 28 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025 oggi sabato 28 giugno: diretta gol live score delle prime due partite per gli ottavi di finale. Come scrive ilsussidiario.net

Quanto guadagna l'Inter al Mondiale per Club - Il primo Mondiale per Club con il nuovo format a 32 squadre, è il più ricco di sempre. Si legge su calciomercato.com