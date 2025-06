Risultati Mondiale per Club LIVE | continua a persistere l’equilibrio tra Palmeiras e Botafogo!

Il Mondiale per Club entra nel vivo, con Palmeiras e Botafogo che continuano a fronteggiarsi in un equilibrio che appassiona gli appassionati. La competizione, in pieno svolgimento in America, tiene tutti con il fiato sospeso, mentre la Juventus segue con attenzione il proprio percorso nel girone G. Restate con noi per scoprire aggiornamenti, risultati e classifiche in tempo reale: l’emozione del calcio internazionale è appena iniziata!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ÂŞ giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: continua a persistere l’equilibrio tra Palmeiras e Botafogo!

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - continua

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Termina la fase a gironi del Mondiale per Club in casa Inter: quanto hanno guadagnato i nerazzurri? Tra quota partecipazione, risultati ai gironi (2 vittorie e 1 pareggio) e passaggio del turno, la squadra di Milano ha fin qui incassato ben 28.5 milioni Una s Vai su Facebook

Ottavi di finale: le partite di sabato 28 giugno; Inter-River Plate al Mondiale per Club, orario e probabili formazioni: dove vederla in TV e streaming; L’Inter vince e continua a crescere, Chivu frena: “Ci manca solo che cominciamo a parlare di Chivulismo”.

Risultati Mondiale per Club 2025/ Diretta gol live score ottavi di finale (oggi 28 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025 oggi sabato 28 giugno: diretta gol live score delle prime due partite per gli ottavi di finale. Come scrive ilsussidiario.net

Risultati mondiale per club 2025, classifiche/ Dortmund agli ottavi! Diretta gol live score (25-26 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: l'Inter cerca la qualificazione agli ottavi contro il River Plate, in campo anche il girone F. Si legge su ilsussidiario.net