Risultati Mondiale per Club LIVE | comincia il secondo tempo dell’ottavo di finale tutto brasiliano tra Palmeiras e Botafogo!

Il Mondiale per Club entra nel vivo con l’emozionante secondo tempo dell’ottavo di finale tutto brasiliano tra Palmeiras e Botafogo. Mentre il calcio internazionale si infiamma in America, la Juventus segue con attenzione il suo percorso nel girone G, pronta a scrivere nuove pagine di questa competizione mondiale. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti esclusivi, analisi e risultati in tempo reale—il viaggio verso il trionfo è appena cominciato!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: comincia il secondo tempo dell’ottavo di finale tutto brasiliano tra Palmeiras e Botafogo!

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - comincia

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il Mondiale per Club porta soldi nelle casse dell'Inter Il club nerazzurro, qualificato agli ottavi di finale, ha già incassato 33 milioni di euro Altri ne arriveranno nelle fasi seguenti della competizione #Inter #fifaworldcup Vai su Facebook

Quando giocano Inter e Juve? Tutti i dettagli sul Mondiale per Club; Juve-Manchester City, Tudor travolto e agli ottavi da secondo, tutte le dichiarazioni; Mondiale per Club 2025 dove vederlo: chi trasmette le partite (anche di Inter e Juventus) in chiaro.

Mondiale per Club, oggi via agli ottavi: il quadro completo - Mondiale per Club, oggi via agli ottavi: il quadro completo Il Mondiale per Club entra oggi nella sua fase calda: dopo un giorno di pausa, nel pomeriggio italiano comincia la fase a eliminazione diret ... Segnala informazione.it

Risultati Mondiale per Club classifiche/ Inter Miami batte Porto! Diretta gol live score (19-20 giugno) - 20 giugno, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 2^ giornata dei gironi A e B. ilsussidiario.net scrive