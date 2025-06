Risultati Mondiale per Club LIVE | Benfica Chelsea ancora 0-0 dominio Blues nel primo tempo

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide e risultati che tengono gli appassionati col fiato sospeso. Benfica e Chelsea si affrontano ancora sul punteggio di 0-0, con i Blues dominanti nel primo tempo. La competizione offre un percorso ricco di suspense e sorprese, tra cui l'avvio della Juventus nel girone G. Rimanete aggiornati per scoprire come si evolveranno queste partite e quali saranno i protagonisti di questa emozionante avventura.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 0-0 LIVE Domenica 29 giugno, ore 18.00 – PSG vs Inter Miami Domenica 29 giugno, ore 22. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Benfica Chelsea ancora 0-0, dominio Blues nel primo tempo

