Ristorante occupa a Catania 120 metri quadrati di strada multa e quanti tavoli e sedie sono stati sequestrati

A Catania, un ristorante ha occupato illegalmente 120 metri quadrati di strada, rischiando una multa salata e il sequestro di tavoli e sedie non autorizzati. Questa vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le norme comunali per garantire sicurezza e rispetto del decoro urbano. La notizia serve come monito a chi intende valorizzare la propria attivitĂ senza compromessi: la legalitĂ prima di tutto.

A Catania, un ristoratore è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico. Sequestrati arredi esterni non autorizzati.

