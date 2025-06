Rissa tra parcheggiatori al Molo San Nicola 24enne aggredisce agenti e viene arrestato

Nel cuore di Bari, al Molo San Nicola, una notte di tensione tra parcheggiatori abusivi si è trasformata in un episodio violento. Un giovane di 24 anni ha aggredito gli agenti intervenuti per sedare la rissa, culminando con il suo arresto. La scena, tra tensioni e interventi, ha scosso la tranquillità del porto cittadino, evidenziando ancora una volta le sfide della sicurezza urbana. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione del fenomeno dell'illegalità in zona.

Il Molo San Nicola, a Bari, nella notte tra il 27 e il 28 giugno è stato teatro di una violenta rissa tra parcheggiatori abusivi. Intorno alla mezzanotte, durante un servizio di controllo la polizia locale è intervenuta per sedare una colluttazione tra due individui extracomunitari, intenti a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

