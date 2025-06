Rissa tra i titolari di due stabilimenti balneari Arriva la Polizia

Una tranquilla giornata sul lungomare di Gaeta si è trasformata in una scena di tensione e confusione, quando due titolari di stabilimenti balneari sono finiti coinvolti in una rissa. Nel pomeriggio del 22 giugno, la Polizia di Stato è intervenuta prontamente per sedare il conflitto e ricostruire quanto accaduto. La vicenda, ancora sotto indagine, mette in luce le sfide di gestione e la necessità di mantenere l’armonia tra operatori del settore.

Nel pomeriggio del 22 giugno la Polizia di Stato è intervenuta sul lungomare di Gaeta dove era segnalata una rissa in atto. Sul posto erano presenti quattro persone che riferivano che due di loro si erano azzuffati e altri due erano intervenuti per dividerli. Il titolare di uno stabilimento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: rissa - polizia - titolari - stabilimenti

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - In un angolo di Roma, tra il trambusto di Starbucks e le ombre di un mistero irrisolto, si cela l’ultima immagine di Anastasia Trofimova, scomparsa in circostanze inquietanti.

Altre otto le persone coinvolte, che si sono date alla fuga alla vista degli agenti della Polizia locale #Cagliari Vai su Facebook

Botte tra titolari di due stabilimenti balneari sul lungomare pontino: interviene la Polizia; Rissa tra i titolari di due stabilimenti balneari sul litorale pontino. Quattro denunce.; Rissa sul lungomare per un passo carrabile occupato.

Botte tra titolari di due stabilimenti balneari sul lungomare pontino: interviene la Polizia - Pomeriggio di tensione quello di domenica 22 giugno sul lungomare di Gaeta, dove una lite per un parcheggio è degenerata ... Si legge su latinapress.it

Rissa nel lido in Salento con due feriti, nessuno chiamò la polizia: locale chiuso e diffida - Il 1° maggio scorso né i proprietari, né gli addetti ai servizi di controllo si adoperarono per allertare le forze dell’ordine, chiamate da un avventore nel lido Belvedere a Torre Lapillo ... Secondo msn.com