Rissa in piazza tra due gruppi di persone tre persone soccorse con ferite da arma da taglio

Una violenta rissa tra due gruppi di cittadini stranieri si è scatenata nella frazione di Castelferretti, lasciando sul terreno tre persone ferite da arma da taglio. L'episodio, avvenuto ieri sera intorno alle 22, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. La scena è stata rapidamente soccorsa dalle forze dell’ordine e dai sanitari, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza del quartiere. La vicenda sottolinea l’urgenza di strategie efficaci per prevenire tali incidenti e garantire la tranquillità pubblica.

CASTELFERRETTI – Una rissa che avrebbe potuto avere conseguenze anche ben peggiori quella scoppiata tra due gruppi di cittadini stranieri nella serata di ieri, attorno alle 22, nella frazione falconarese di Castelferretti. Tre persone sarebbero rimaste ferite con tagli da coltello.

