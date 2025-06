Rissa e continui schiamazzi in un market del centro | daspo urbani e locale chiuso per 15 giorni

In un episodio che ha scosso la quiete di Cerignola, quattro individui sono stati colpiti da un Daspo urbano dopo aver scatenato una rissa e continuato a schiamazzare nel cuore della città. Questo provvedimento, emesso dal Questore di Foggia, mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori disordini. La violazione del Daspo costituisce reato, con conseguenze che potrebbero compromettere irrimediabilmente il loro futuro sociale e legale.

