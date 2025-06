Rissa Dumfries Acuna l’olandese risponde agli haters e chiude la questione | Alcuni dovrebbero pensarci prima di… – FOTO

Denzel Dumfries e Marcos Acuna tornano sotto i riflettori: dopo la rissa sfiorata nel Mondiale per Club, l’olandese risponde agli haters con un messaggio social che chiude definitivamente la questione. Un gesto deciso, che dimostra come a volte sia meglio lasciar parlare i fatti piuttosto che le polemiche. La sfida tra i due giocatori, iniziata in passato, si conclude così, sotto gli occhi del mondo e con un messaggio che invita alla riflessione.

Rissa Dumfries Acuna, l’olandese risponde agli haters e chiude la questione: il messaggio social dell’esterno dell’Inter. L’episodio della rissa sfiorata nel finale di Inter River Plate, match del Mondiale per Club, tra Denzel Dumfries e Marcos Acuna ha fatto discutere parecchio sia in Italia che in Sudamerica. Le frizioni tra i due giocatori erano nate già in occasione dello scorso Mondiale vinto dall’Argentina e si sono riaccese nei molteplici duelli sulla fascia nel match di mercoledì notte. Discorso archiviato pochi minuti dopo il fischio finale, come aveva spiegato Lautaro Martinez: «C ose che succedono in campo e basta finito lì ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rissa Dumfries Acuna, l’olandese risponde agli haters e chiude la questione: «Alcuni dovrebbero pensarci prima di…» – FOTO

In questa notizia si parla di: dumfries - acuna - rissa - olandese

Dumfries-Acuna, rissa durante Inter-River Plate: cosa è successo – Video - Durante l'incontro tra Inter e River Plate, un episodio di grande tensione ha scosso il match: la rissa tra Denzel Dumfries e Marcos Acuña.

SUCCEDE DI TUTTO DOPO INTER-RIVER Rissa in campo con protagonisti Acuna e Dumfries, tutti i calciatori provano a braccare l'argentino, che secondo quanto raccolto dai media ha riferito una serie di frasi razziste nei confronti del laterale olandese. Nel Vai su Facebook

Translate postCos'è successo tra #Acuna e #Dumfries? La spiegazione di Pedullà sul brutto episodio in #InterRiverPlate Vai su X

Rissa Acuna-Dumfries, l'olandese negli spogliatoi per evitare la caccia all'uomo: cosa è successo; Acuna ha mostrato una foto a Dumfries ed è scattata la rissa: il video che mostra cosa è successo; Dumfries-Acuna, rissa nel finale di Inter-River Plate: cosa è successo.

Dumfries contro Acuna, la storia dietro la rissa in Inter-River Plate: cosa è successo al Mondiale 2022 tra Argentina e Olanda - La rissa sfiorata nella notte italiana al termine del match tra Inter e River Plate nasce ... Riporta msn.com

Acuna ha mostrato una foto a Dumfries ed è scattata la rissa: il video che mostra cosa è successo - River Plate c'è stata la provocazione dell'argentino: ha mostrato al suo rivale un parastinchi ... Scrive msn.com