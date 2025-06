Rissa aggressioni e furti | Ponte frazione nell’oblio Il Comune | Più vigilanza

La comunità di Pontelagoscuro vive giorni turbolenti: tra risse, aggressioni e furti, il senso di sicurezza è venuto meno. La rabbia dei residenti esplode, chiedendo interventi concreti e immediati. Nonostante le rassicurazioni del Comune e le nuove misure di vigilanza, l’eco di violenze recenti continua a preoccupare. È giunto il momento di affrontare con decisione questa crisi per restituire tranquillità e sicurezza alle frazioni.

"Ci sentiamo abbandonati, basta!", è in queste parole la rabbia dei cittadini di Pontelagoscuro. "Sono previste ulteriori misure di sicurezza per la frazioni", cerca di tranquillizzarli il Comune, ma gli echi di quella rissa non si placano. Lunedì scorso si è verificata una rissa tra un gruppetto di giovani albanesi e uno di tunisini. Urla, insulti e botte. Ci sono stati anche due feriti. Nelle settimane precedenti anche una tentata aggressione, durante ‘Ponte in festa’ in piazza. Nel mirino una donna. E sono stati registrati anche furti nelle abitazioni. Sono arrivati i carabinieri, sono stati fatti alcuni controlli, identificate quaranta persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it