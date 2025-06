Rise of the Raven | cosa possiamo aspettarci dalla serie in arrivo su Rai 2

Se siete appassionati di narrazione avvincente e ambientazioni coinvolgenti, Rise of the Raven è la serie da non perdere. Presentata all'Italian Global Series Festival e prossimamente in onda su Rai 2, questa produzione austriaca promette di catturare l’attenzione con una trama ricca di suspense e mistero. Preparatevi a immergervi in un mondo di intrighi e personaggi memorabili, perché questa serie potrebbe diventare il nuovo must-see della stagione.

Una grande produzione, una serie ambiziosa: presentata all'Italian Global Series Festival e prossimamente su Rai 2, Rise of the Raven promette spettacolo per gli spettatori. Ormai ci siamo abituati: la letteratura è fonte inesauribile di storie e personaggi, con la grande serialità italiana e internazionale a saccheggiare autori e soprattutto saghe. È così anche per Rise of the Raven, produzione austriaca di Beta Film in arrivo prossimamente su Rai 2, adattata dai romanzi Hunyadi di Mór Bán con Balázs Lengyel come showrunner, che abbiamo potuto approfondire all'Italian Global Series Festival. Un period drama che attinge alla storia del protagonista János Hunyadi per costruire qualcosa di più ampio, ricco, articolato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rise of the Raven: cosa possiamo aspettarci dalla serie in arrivo su Rai 2

