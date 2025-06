Rischia la vita per un grave ascesso 43enne salvato all' ospedale di Taormina

Una corsa contro il tempo per salvare una vita: un uomo di 43 anni, padre di due piccoli, ha rischiato la vita a causa di un grave ascesso latero-cervicale. Arrivato in condizioni disperate all’ospedale di Taormina, i medici hanno affrontato una battaglia urgente per salvarlo. La tempestività delle cure ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

Un uomo di origini marocchine, di 43 anni, padre di due bimbi piccoli, è giunto in condizioni disperate all’ospedale di Taormina per un gravissimo ascesso latero-cervicale. Il paziente era arrivato al Pronto Soccorso di Patti con una vistosa tumefazione latero-cervicale sinistra, sofferente e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

