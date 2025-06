Riqualificazione del Raccordo autostradale al via gli interventi alla pavimentazione

La riqualificazione del Raccordo autostradale 8 'Ferrara–Porto Garibaldi' è ufficialmente iniziata, portando nuova vita alla pavimentazione e migliorando la sicurezza di tutti gli automobilisti. Con i lavori in corso secondo il cronoprogramma, dalla prossima settimana si interviene tra il km 23,500 e il km 14, garantendo un percorso più scorrevole e affidabile.

Nel rispetto del cronoprogramma, sono in corso i lavori di riqualificazione del Raccordo autostradale 8 'Ferrara–Porto Garibaldi'. Dalla prossima settimana saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione dal chilometro 23,500 al chilometro 14.

Le sterpaglie hanno preso fuoco in una strada sterrata di San Dorligo della Valle e a Duino Aurisina, nei pressi del Raccordo Autostradale: domate le fiamme

