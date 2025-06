Riparte la campagna di screening gratuito contro l’epatite C promossa dalla Regione Toscana

Riparte la campagna di screening gratuito contro l’epatite C promossa dalla Regione Toscana, un’iniziativa fondamentale per la salute pubblica che mira a individuare precocemente questa insidiosa infezione. Con test rapidi e risultati immediati, l’obiettivo è sensibilizzare e tutelare i cittadini tra i 36 e i 56 anni. Quest’anno, grazie a nuove collaborazioni, le opportunità di accesso aumentano, rafforzando l’impegno collettivo per una Toscana più sana e informata.

FIRENZE – , che prevede l’offerta del test rapido per la diagnosi precoce dell’infezione da HCV alla popolazione tra i 36 e i 56 anni, come disposto dal Ministero della salute. Quest’anno il programma si arricchisce di nuove collaborazioni per ampliare le opportunità di screening a disposizione dei cittadini e favorire la massima adesione: al fianco di medici di medicina generale, farmacie e associazioni di volontariato, che hanno riconfermato la loro disponibilità per l’esecuzione dei test, è prevista anche la collaborazione di Inail e di Ispro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: screening - riparte - campagna - gratuito

Screening gratuiti in 15 città, riparte il Tour della Salute - Riparte il "Tour della Salute", un'iniziativa che offre screening gratuiti in 15 città italiane. Il primo appuntamento si terrà a Cremona il 17 e 18 maggio, segnando l'inizio di un viaggio volto a promuovere la prevenzione e stili di vita sani.

Check out this article: Epatite C, riparte la campagna di screening gratuito: maggiori opportunità per fare il test - Vai su X

Epatite C, riparte la campagna di screening gratuito: maggiori opportunità per fare il test Vai su Facebook

Epatite C, riparte in Toscana campagna screening gratuito; Riparte la campagna di screening gratuito per l’epatite C nell’Asl To3; Salute del cuore, riparte ‘Truck tour’: “Screening gratuiti in 28 città italiane”.

Epatite C, riparte in Toscana campagna screening gratuito - Riparte la campagna di screening gratuito contro l'epatite C promossa dalla Regione Toscana: prevede l'offerta del test rapido per la diagnosi precoce dell'infezione da Hcv alla popolazione tra i 36 e ... Lo riporta ansa.it

Epatite C, riparte la campagna di screening gratuito: maggiori opportunità per fare il test - Riparte la campagna di screening gratuito contro l’epatite C promossa dalla Regione Toscana, che prevede l’offerta del test rapido per la diagnosi precoce dell’infezione da HCV alla popolazione tra i ... Segnala livornopress.it