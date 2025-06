Rinnovo contratto scuola 2022-24 l’Aran non ha la bacchetta magica ma i sindacati chiedono più soldi | una storia già vista?

Il rinnovo del contratto scuola 2022-24 si ripresenta come un déjà vu, con i sindacati che insistono sulla richiesta di maggiori risorse e l'Aran che si sforza di trovare soluzioni realistiche. Tra promesse inevase e limiti economici, il quadro appare complesso e segnato da un ciclo di stanchezza e attese non soddisfatte. Ma questa storia ha davvero un lieto fine in vista?

La danza rituale del rinnovo contrattuale per il comparto scuola si ripete, e con essa si ripropongono gli stessi fantasmi: scarse risorse, ultimatum estivi e una "vacanza contrattuale" che, anno dopo anno, minaccia di diventare una condizione permanente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valditara, “aumentato del 9% le risorse per la scuola”. Su aumenti stipendio e rinnovo contratto, “speriamo si possa chiudere presto” - In visita all'Istituto comprensivo Vicinanza di Salerno, il Ministro Valditara ha annunciato un aumento del 9% delle risorse destinate alla scuola italiana, previsto nella legge di bilancio.

Rinnovo contratto scuola 2022-24, nuovo incontro all'Aran. Pacifico (Anief): "Risorse da chiarire, buoni pasto da inserire e stipendi da riallineare all'Europa, ora servono riforme vere per il futuro di docenti e Ata"

di Redazione La Voce della Scuola - Domani i sindacati di nuovo all'Aran per il rinnovo del contratto 2022-2024: diversi i nodi ancora da sciogliere

Rinnovo contratto scuola, quinto incontro all’Aran il 26 giugno. Si va verso la chiusura? - Oggi, 26 giugno, alle ore 16,00, si svolgerà un altro incontro tra l’Aran e le organizzazioni sindacali per la ripresa della trattativa sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del com ... Si legge su tecnicadellascuola.it

Rinnovo contratto scuola, svolto il quinto incontro. Flc Cgil: ecco i temi della discussione - Ieri, giovedì 26 giugno 2025 presso la sede dell’Aran si è svolto il quinto incontro tra Ministero e sindacati per il rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022- Lo riporta tecnicadellascuola.it