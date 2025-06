Rinasce la sala cinema pubblica Fronte del Porto grazie al bando Luoghi Non Comuni

Rinasce la sala cinema pubblica di fronte al porto, un luogo di cultura e socialità che tornerà a vivere grazie al bando "Luoghi Non Comuni". Il Comune di Padova, la Fondazione Cariparo e ZaLab Ets uniscono le forze per restituire all’ex cinema un ruolo protagonista nel cuore del quartiere Guizza, trasformandola in uno spazio vibrante di incontri, proiezioni e innovazione culturale. Un progetto che promette di riscrivere il volto della comunità locale, rendendo la sala un punto di incontro imprescindibile...

Il Comune di Padova e la Fondazione Cariparo, assieme a ZaLab Ets, stanno avviando un progetto per far crescere la Sala Fronte del Porto e riportarla al centro della vita sociale e culturale del quartiere Guizza e della città. La Sala Civica Fronte del Porto, un prezioso spazio culturale e.

PADOVA : Dal 26 settembre rinasce la Sala cinema pubblica Fronte del Porto, con una programmazione collettiva, grazie ad un progetto del Comune di Padova con ZaLab ETS; Nuove imprese, ecco la rinascita.

