Rimini ubriaco picchia la moglie e morde un agente alla coscia | arrestato 33enne

Una serata di paura a Rimini: un uomo di 33 anni, alterato dall’alcol, ha scatenato il caos picchiando la moglie e aggredendo un agente intervenuto. La violenta lite domestica si è trasformata in un episodio di grave escalation che ha portato all’arresto. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante intervenire tempestivamente per proteggere le vittime e garantire la sicurezza pubblica. La vicenda è ancora in evoluzione, e il caso solleva numerosi interrogativi sul fenomeno della violenza familiare e sulla gestione delle emergenze.

Una lite domestica sfociata in violenza e culminata con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto nella serata di venerdì 26 giugno a Rimini, dove un uomo di 33 anni, cittadino moldavo, è stato fermato dalla polizia dopo aver picchiato la moglie e preso a morsi un agente intervenuto sul posto. La segnalazione è partita intorno alle 20 quando alcuni vicini hanno chiamato il 112 allarmati dalle urla e dai rumori provenienti da un appartamento. All’arrivo della volante, gli agenti si sono trovati di fronte a una situazione tesa e già degenerata: la donna, in evidente stato di agitazione, ha raccontato di aver avuto l’ennesima discussione violenta con il marito, rincasato completamente ubriaco. 🔗 Leggi su Open.online

