Rimini 232 Ogden, il nuovo volto che alimenta la voglia di vittoria del club, si presenta come il colpo a stelle e strisce che tutti aspettavano. Con una presenza imponente e caratteristiche distintive, Mark Ogden si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella Serie A2, portando esperienza e talento. Dopo aver affrontato Brindisi nei playoff, ora si affaccia come protagonista assoluto. È pronto a fare la differenza: e questa è solo l'inizio.

Eccolo qua, il nuovo 4 della Rinascita. L’ala grande che prenderà il posto di Justin Johnson è Mark Ogden, avversario con la maglia di Brindisi negli ultimi quarti di finale playoff. Un califfo della categoria, con caratteristiche abbastanza diverse rispetto a JJ ma con un impatto da top player per la Serie A2. Una volta perso Johnson, quello di Ogden era obiettivamente uno dei nomi di punta, tra quelli esperti del campionato. Forse il migliore. Di sicuro, uno che ha militato sempre in squadre con ambizioni, negli ultimi anni. Il suo arrivo è stato ufficializzato ieri da Rimini, che così riempie una casella importante del suo roster dopo le conferme ufficiali di Tomassini e Marini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini, è Ogden il colpo a stelle e strisce: "Questo club ha fame di vittoria come me"

