RIMINI Discoteche nel mirino Villa delle Rose 15 giorni di stop

Rimini, la movida estiva si ferma: Villa delle Rose di Misano Adriatico, tra le più amate discoteche della Riviera, chiude per 15 giorni in seguito a gravi problemi di ordine pubblico. Dopo Bikini e Malindi di Cattolica, anche questo locale deve affrontare una sanzione severa, scatenando reazioni contrastanti tra appassionati e operatori del settore. La decisione, presa in risposta a recenti episodi, solleva un dibattito sulla sicurezza e la gestione della vita notturna.

Tre storiche discoteche della Riviera di Rimini chiuse per problemi di ordine pubblico. Dopo il Bikini e il Malindi di Cattolica, la questura ha deciso di sospendere la licenza anche alla Villa delle Rose di Misano Adriatico. Il locale dovrà rimanere chiuso, in piena estate, per 15 giorni. Sul piatto la questura ha messo una serie di segnalazioni per fatti avvenuti nelle ultime settimane. Tra queste si segnala quanto accaduto il 22 giugno scorso, quando un giovane è stato colpito di e ferito di striscio, con un coltellino, "alla spalla, al torace ed alla mano". Un'aggressione consumatasi – è bene precisarlo – all'esterno del locale, con un 27enne abruzzese a farne le spese.

Il diverbio sarebbe nato nel bagno della Villa delle Rose e proseguito all'esterno. Indagano i carabinieri

