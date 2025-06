Rimini colti in flagranza mentre scassinano le macchinette con una forbice rotta | arrestati due uomini

A Rimini, un episodio di grande tensione si è concluso con l’arresto di due uomini sorpresi in flagrante mentre tentavano di scassinare le macchinette self-service con una forbice rotta. Un’azione sfrontata che ha attirato subito l’attenzione delle forze dell’ordine, prontamente intervenute per fermare il gesto criminale. La scena testimonia come la vigilance e la rapidità possano fare la differenza, garantendo sicurezza e tranquillità alla comunità.

