Rimane chiuso fuori casa con figlio di un anno all' interno | carabinieri in soccorso

Un pomeriggio di paura a Santa Maria al Bagno, Nardò, quando un padre si è trovato improvvisamente chiuso fuori casa con il suo bambino di un anno. Per fortuna, la prontezza dei carabinieri ha evitato il peggio, intervenendo con efficienza e solidarietà in un momento di estrema emergenza. La loro presenza ha portato sollievo e sicurezza, dimostrando ancora una volta l’importanza del senso civico e della vicinanza alle persone in difficoltà.

SANTA MARIA AL BAGNO (Nardò) – Momenti di tensione e paura nel pomeriggio di ieri a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò, dove si è reso necessario l’intervento dei carabinieri per soccorrere un padre rimasto chiuso all’esterno di un appartamento col figlio di appena un anno, solo all’interno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

