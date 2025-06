Rimandata di una settimana la chiusura della strada tra Oleggio e Lonate

Buone notizie per gli automobilisti: la chiusura della strada tra Oleggio e Lonate Pozzolo è stata posticipata di una settimana. Il sindaco Andrea Baldassini ha annunciato il rinvio, frutto di un confronto tra le amministrazioni comunali e i tecnici di Anas, offrendo più tempo per adattarsi ai disagi previsti. Questa decisione porta sollievo ai pendolari e alle attività locali, ma resta importante seguire gli aggiornamenti per conoscere eventuali sviluppi.

É stata rimandata di una settimana la chiusura della statale tra Oleggio e Lonate Pozzolo. Lo ha comunicato il sindaco di Oleggio, Andrea Baldassini. "A seguito di un colloqui tra le amministrazioni comunali di Oleggio, Lonate Pozzolo e i tecnici di Anas - ha scritto sui social - si ipotizza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

