Rigutino ritrova il suo negozio di prossimità | apre il nuovo Carrefour Express di Etruria Retail

A Rigutino, il cuore della comunità torna a battere più forte con l'apertura del nuovo Carrefour Express di Etruria Retail. Dopo oltre un anno di attesa, questa riapertura rappresenta non solo un ritorno alle radici, ma anche un passo avanti verso servizi più efficienti e vicini alle esigenze dei residenti. La bottega, simbolo di tradizione e affidabilità dagli anni Trenta, si reinventa per continuare a essere il punto di riferimento di sempre. È il momento di riscoprire la spesa di prossimità!

ARezzo, 28 giugno 2025 – A Rigutino torna la spesa sotto casa con Etruria Retail. È stato inaugurato questa mattina, sabato 28 giugno, il nuovo Carrefour Expres s in località Rigutino Nord 74, nel Comune di Arezzo. Una riapertura molto attesa, che segna il ritorno di un punto di riferimento storico per la comunità. La bottega, presente fin dagli anni Trenta, era chiusa da oltre un anno. Ora torna in una veste rinnovata grazie alla disponibilità dell’ex titolare Antonio Conti, che ha messo a disposizione gratuitamente i locali per ridare vita al negozio e restituire un servizio essenziale al paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it