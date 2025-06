rifiuti abbandonati aumentano i controlli

per garantire un ambiente più pulito e accogliente, intensificano la loro presenza sul territorio. La collaborazione tra Hera e il Comune di Cervia mira a scoraggiare comportamenti scorretti e a preservare il decoro urbano durante l’estate, un momento di grande afflusso turistico. Chi abbandona i rifiuti rischia sanzioni severe: la tutela del nostro territorio parte da ciascuno di noi, insieme possiamo fare la differenza.

Più agenti accertatori in campo per abbandoni e comportamenti scorretti. Hera e il Comune di Cervia per l’estate intensificano i controlli sui rifiuti, per mantenere il decoro nella cittadina nel momento di maggiore afflusso turistico. Questo significa che chi lascia i rifiuti in giro, come ad esempio per terra accanto ai cassonetti, potrà essere sanzionato. "Gli agenti accertatori, nominati dal Comune di Cervia e formati da Hera secondo il regolamento Atersir, operano con profitto durante tutto l’anno – si legge in una nota della multiutility –. La loro attività di controllo, mirata a intercettare i comportamenti recidivi nelle aree più critiche, viene intensificata in estate per far fronte al maggiore afflusso di persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it