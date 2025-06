Riferimenti alle Br sogni di golpe e faide interne | la band P-38 torna a far parlare di sé Ma è solo la solita solfa

Il collettivo rap P-38 torna sulla scena con il nuovo album "Dittatura", alimentando ancora una volta polemiche e riflessioni. Tra riferimenti alle Brigate Rosse, sogni di golpe e faide interne, il gruppo si conferma protagonista di un dibattito acceso sulla scena musicale e politica italiana. La loro capacità di provocare e catturare l’attenzione non si è mai spenta, e questa nuova uscita promette di fare nuovamente parlare di sé, lasciando aperti molti interrogativi sul loro reale impatto sociale.

Il collettivo rap P-38, noto per i suoi riferimenti e per l’ispirazione alle Brigate rosse, ha pubblicato un nuovo album intitolato “Dittatura”. Le loro canzoni hanno creato grande scalpore in passato dal punto di vista mediatico, in particolare dopo l’uscita dell’album “Nuove Br”. In passato, i membri del gruppo sono stati anche identificati dagli agenti della Digos, come ricorda la Gazzetta di Reggio, per poi essere oggetto di un esposto presentato presentato da Bruno D’Alfonso, figlio di un carabiniere ucciso dai terroristi rossi. Anche la figlia di Aldo Moro, Maria Fidia e Lorenzo, il figlio di Marco Biagi, hanno mostrato tutta la loro indignazione per le canzoni del collettivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it