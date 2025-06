Rientro alle 14 ma è sparito da due giorni

Il rientro alle 14 si trasforma in un'incertezza crescente, mentre la scomparsa del turista veneziano di 60 anni sconvolge la Val Pramper. Da due giorni, le ricerche sono in corso per ritrovarlo, alimentando speranze e timori tra i residenti. La sua auto, trovata parcheggiata nei pressi, rappresenta un grave elemento di mistero. La comunità attende con ansia notizie che possano fare luce sulla vicenda, sperando in un lieto fine.

Sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo in Val Pramper, nel bellunese, dove dallo scorso 27 giugno è scomparso un turista: non sono note le sue generalità , si sa solo che si tratta di un 60enne veneziano. Secondo quanto emerso, la sua auto è stata trovata parcheggiata nei pressi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

