Richiamata dall'esercito israeliano mentre studia alla Statale di Milano annullati tre esami | cos'è successo

Associazioni studentesche e movimenti proPal puntano il dito contro la Statale, che, in ottemperanza alla normativa ministeriale, consente la didattica a distanza agli universitari israeliani richiamati in patria come riservisti. Tra loro anche una studentessa di Medicina, che però si è vista sfumare la laurea ed è quindi ricorsa alle vie legali. 🔗 Leggi su Fanpage.it