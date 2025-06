Richard Rios del Palmeiras ha il taglio di capelli che tutti i ragazzini chiedono al proprio parrucchiere

Il taglio di capelli di Richard Rios del Palmeiras sta conquistando i giovani di tutto il mondo, diventando il nuovo "must-have" tra gli appassionati di stile e calcio. Mentre il Mondiale per Club si conferma tra le competizioni più cool, il suo look sta ispirando tendenze che travalicano il campo. E chissà, magari un giorno lo vedremo anche in maglia viola, pronto a rivoluzionare anche la moda dei tifosi italiani.

Forse Richard Rios non sarà il nome più caldo del Mondiale per Club ( che si sta rivelando una delle competizioni con più coolness ) ma, potrebbe diventarlo se, come si dice negli ambienti di calciomercato, la Fiorentina di Pioli si facesse sotto. Nel frattempo è diventato un punto di riferimento per tutti i parrucchieri del mondo. E dei tredicenni con l'iPhone dallo schermo rovinato, che entrano nei saloni con una foto salvata da Instagram e dicono «come lui, grazie». Richard Rios anche al Mondiale per Club sta sfoggiando la sua sfumatura laterale bassa. Richard Rios anche al Mondiale per Club sta sfoggiando la sua sfumatura laterale bassa Luciano BisbalGetty Images Tra poco, in un emozionante ottavo di finale Palmeiras–Botafogo, si scende in campo non solo per un passaggio ai quarti, ma anche per vedere lui: Richard Rios è tra i calciatori più attesi della serata, un punto fermo del centrocampo di Abel Ferreira e, possiamo ormai affermarlo, una style icon.

Dossier Richard #Rios: Porto, Atleti Madrid, Man UTD, e Nottingham sono tutte interessate, ma il Palmeiras lo lascia andare solo per una SUPER offerta! Vai su X

In Brasile sono convinti: la Roma è sul talento colombiano (che nella notte ha giocato contro Paredes) Richard Rios, ma la valutazione del Palmeiras è altissima. E soprattutto ci sono almeno altri 5-6 club interessati #ASRoma #ForzaRoma Vai su Facebook

Fiorentina, caccia al playmaker: oltre Bernabè, ci sono Rovella e Rios del Palmeiras; Nazione svela: Torna di moda Rios per la Fiorentina ma il Palmeiras vuole 30 milioni; Per il centrocampo torna di moda anche il nome di Richard Rios: la scheda.

Tuttosport svela: “Pioli vorrebbe Rios del Palmeiras. Era stato in orbita Fiorentina già in passato” - Da ieri Stefano Pioli non è più l’allenatore dell’Al Nassr, a breve lo sarà della Fiorentina che tornerà a guidare dopo l’esperienza maturata dal 2017 al 2019. msn.com scrive

Mercado: Palmeiras resiste em vender Richard Rios, mesmo com interesse europeu - O Palmeiras tem calma para negociar Richard Rios, e resiste a vendê- Come scrive palmeirasonline.com