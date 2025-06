Ricetta express di un dessert fresco e appetitoso perfetto per l' estate

In estate, i gelati e le granite sono i protagonisti indiscussi, ma perché non sorprendere con un dessert fresco ed elegante? Il Bavarese alle fragole, pronto in pochi minuti, è la soluzione perfetta per un dolce raffinato che delizierà il palato senza complicazioni. Facile da preparare e irresistibile, questa ricetta è ideale per portare un tocco di classe alla tua stagione calda. Continua a leggere e scopri come realizzarlo!

D ’estate gelati e granite sono protagonisti. Ma questo Bavarese alle fragole, servito freddo, è un’alternativa squisita ed elegante. Velocissima da preparare. Lo trovate in Dolci no problem (Il Cucchiaio d’Argento), con una selezione furba di torte e biscotti per tutte le stagioni. Pain Suisse, cos’è e com’è fatto il dolce francese che spopola sui social X Leggi anche › Dolce di ricotta profumata al gelsomino. Ricetta express INGREDIENTI X 6: 500 g fragole 250 g latte 150 g panna fresca 120 g zucchero extrafine 3 tuorli a temperatura ambiente 18 g gelatina in fogli 1 bacca di vaniglia Per decorare: fragole fresche, gelatina spray alimentare Procedimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ricetta express di un dessert fresco e appetitoso, perfetto per l'estate

