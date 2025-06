Ricerche in corso per trovare l' uomo caduto nell' Adda

Una tragica ricerca si svolge oggi nel cuore della Brianza, dove un uomo di 40 anni è caduto nelle acque dell'Adda e non è ancora stato ritrovato. La scena si è svolta a Vaprio d'Adda, suscitando preoccupazione tra cittadini e soccorritori. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso, sperando di portare in salvo la vita di chi rischia tutto in questa difficile emergenza.

Un uomo di 40 anni è caduto nell'Adda e non è più riemerso. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 28 giugno, a Vaprio d'Adda alle porte della Brianza. L'allarme - come spiegano i colleghi di MilanoToday - è scattato intorno alle 16 quando è partita subito la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: adda - uomo - caduto - ricerche

Ritrovato morto in riva all’Adda Silvio Benvegnù: l’uomo era scomparso una settimana fa da Bernareggio - Una triste scoperta scuote la comunità di Bernareggio: Silvio Benvegnù, 85 anni scomparso una settimana fa, è stato ritrovato senza vita lungo le rive dell’Adda.

Claudio Togni caduto e disperso nel fiume Adda: continuano le ricerche. Al lavoro per abbassare il livello dell’acqua; Proseguono le ricerche per trovare Claudio Togni, l'operaio caduto nell'Adda; Continuano le ricerche di Claudio Togni nell'Adda: i sub proveranno a immergersi.

Claudio Togni caduto e disperso nel fiume Adda: continuano le ricerche. Al lavoro per abbassare il livello dell’acqua - Il Giorno - Al lavoro per abbassare il livello dell’acqua L’operaio 58enne era impegnato con una squadra di tecnici nella ... Come scrive ilgiorno.it

Claudio Togni caduto e disperso nel fiume Adda: continuano le ricerche: al lavoro per abbassare il livello dell’acqua - MSN - abbassato ma le ricerche dell'uomo non avevano avuto esito, nonostante fossero stati usati anche dei droni. Si legge su msn.com